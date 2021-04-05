Москва, , 10:44 — REGNUM К концу 2021 года курс юаня по отношению к американской валюте укрепится до 6,6 юаня за один доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя ситуацию со снижением доли доллара в международных валютных резервах.

«Это происходит по ряду причин. Например, для смягчения последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ФРС США запустила программу безлимитной эмиссии денег и закупки ценных бумаг на фондовом рынке, — сказала Левашенко. — Эта политика проводилась и в течение 2020 года: в период с середины марта по начало декабря 2020 года портфель ценных бумаг ФРС в непосредственном владении вырос с 3,9 трлн долларов до 6,6 трлн долларов. В сочетании с эмиссией это может привести к разгону инфляции».

Поэтому, как полагает Левашенко, такое решение ФРС негативно сказалось на курсе доллара, который и так снижался в 2020 году.

«Аналитики прогнозируют разные темпы увеличения доли юаня. Например, Morgan Stanley ожидает, что к концу 2021 года курс юаня по отношению к доллару США укрепится до 6,6 юаня, — отметила Левашенко. — Если сокращение доли доллара США продолжится, то доли остальных основных резервных валют — евро, фунта стерлинга, иены, франка — будут расти. Однако этот рост будет ниже, чем в случае с юанем».

При этом она подчеркнула, что снижение само по себе не означает немедленных изменений в глобальной экономике.

«Доллар по-прежнему остается доминантной валютой в мире. По данным Банка международных расчетов, 88% всех расчетов в настоящее время проводятся в долларах. Если страны до этого момента не проводили политику дедолларизации национальных резервов, маловероятно, что они начнут это делать сейчас», — сказала Левашенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД РФ заявил, что надежность и удобство использования американского доллара при взаиморасчетах оказались под сомнением.

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