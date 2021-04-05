Петрозаводск, , 10:48 — REGNUM Число жертв ковида в Республике Карелия превысило 400 человек. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано еще два летальных случая. Об этом 5 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Тем временем в Карелии продолжает отмечаться снижение суточного числа новых инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки в республике было выявлено лишь 70 новых носителей, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. При этом выписано по выздоровлению 111 человек.

Таким образом за время пандемии в регионе заразились коронавирусом 44 320 жителей. Из них 41 970 человек выздоровели. Умер 401 человек.

Помимо этого, с 1 апреля 2020 года в республике регистрируется рост госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки в стационары с этим диагнозом поступило девять пациентов. Всего таких за год и четыре дня было 5533 человека. Из них умерло 130 пациентов, в том числе один летальный исход был зарегистрирован 4 апреля.

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