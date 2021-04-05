Хартум, 5 апреля 2021, 10:43 — REGNUM Посол Индонезии в Судане Россалис Аденан скончался от COVID-19, сообщает Sindonews.
Посол скончался в больнице, где проходил интенсивное лечение. В той же больнице находилась жена посла и другие сотрудники посольства Индонезии.
Посол Индонезии заразился коронавирусом 28 марта 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поделился проектом нового государственного дворца, который построят в новой столице на Калимантане.
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