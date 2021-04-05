Киев, , 10:44 — REGNUM Украина в течение последних семи лет выступает «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО. Об этом 5 апреля заявил украинский министр обороны Андрей Таран, его слова опубликованы на сайте оборонного ведомства страны.

«За последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении Тарана.

Также глава украинского оборонного ведомства добавил, что курс страны на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в конституции Украины.

Кроме того, по его мнению, на данный момент Киев вновь убедился в том, что «выбор европейской и евроатлантической интеграции» является для страны «безальтернативным», а также понял «ценность безопасности и цивилизованного сотрудничества со странами, которые являются стабильными, предсказуемыми и демократическими партнерами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела территории ДНР с украинской территории были повреждены два жилых дома на окраине Горловки.