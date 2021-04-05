Сеул, , 10:45 — REGNUM В первом квартале 2021 года объём мирового судостроения составил 10,24 млн CGT или 323 судна, из которых 5,32 млн CGT (126 судов) приходится на Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей британского агентства Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель Южной Кореи вырос в десять раз.

Известно, что в первом квартале года южнокорейские судостроители получили 70% от общего объёма заказов на контейнеровозы (3,11 млн CGT из 4,45 млн CGT), 78% от общего объёма заказов на экологически чистые судна (2,21 млн CGT из 2,69 млн CGT).

В марте объём судостроения Южной Кореи составил 2,87 млн CGT, что составляет 55% от объёма мирового судостроения. Южная Корея продолжает лидировать на мировом рынке судостроения на протяжении шести месяцев подряд.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.