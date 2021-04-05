Владивосток, , 10:47 — REGNUM Семья Рекуновых из Дальнегорска в Приморье победила в краевом фестивале «ГТО всей семьёй», который состоялся во Владивостоке 3−4 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Участие в соревнованиях принимали семейные команды из городов и районов, прошедшие муниципальный этап.

В этом году фестиваль был приурочен к 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Традиционно выступали команды, в состав которых вошли члены одной семьи — мама, папа, ребенок 9−10 лет, бабушка или дедушка. Семейные команды состязались в определенных тестах, согласно возрастным ступеням: подтягивании на перекладине, прыжке в длину, беге, стрельбе из пневматической винтовки и других.

«По итогам состязаний третье место заняла семья Ипановых из Уссурийска — 679 очков. Второй стала семья Корниловых, также из Уссурийска, — 951 очко. Семья Рекуновых из Дальнегорска с большим отрывом обошла уссурийские команды, набрав 1443 очка. Она и стала победителем краевого фестиваля, получив медали и кубок за первое место», — рассказали в минспорта.

У победителей краевого этапа есть время для подготовки к выступлениям на всероссийском фестивале «ГТО среди семей» в июне в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) пополнится к 2024 году ещё более чем 650 площадками.