Кисловодск, Ставропольский край, , 10:42 — REGNUM У задержанного в Ставропольском крае подозреваемого в подготовке к теракту были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Об этом сообщили 5 апреля в Центре общественных связей ФСБ.

По месту проживания у 25-летнего члена ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обнаружены взрывчатые вещества, поражающие элементы и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также у него и у его пособников была изъята экстремистская литература.

Трое сообщников несостоявшегося террориста входили в ячейку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и причастны к организации канала финансирования боевиков в Сирии. Целью создания ячейки, в которую входили задержанные в Кисловодске, была организация терактов на территории Ставропольского края, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов.

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