Брянск, , 10:49 — REGNUM 89 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 5 апреля, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1637 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 36 098 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 240 человек, в том числе 87 пациентов выписаны после лечения за минувшие сутки.

В целом в регионе проведено 505 789 исследований на COVID-19.