Брянск, 5 апреля 2021, 10:49 — REGNUM 89 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 5 апреля, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1637 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»
С начала пандемии в Брянской области подтверждено 36 098 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 240 человек, в том числе 87 пациентов выписаны после лечения за минувшие сутки.
В целом в регионе проведено 505 789 исследований на COVID-19.