Симферополь, , 10:40 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 апреля. Накануне, 4 апреля, сообщалось о 84 новых носителях инфекции, а 3 апреля — о 81 новом случае.

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За последние сутки признаны выздоровевшими после коронавируса 12 человек. Статистику смертности пополнило ещё шесть летальных исходов среди ковид-пациентов. В больницах Крыма с ковидом и пневмонией находятся 1 396 пациентов — за сутки госпитализирован 41 человек.

Всего с начала пандемии в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 38 041 человек, выздоровели 35 615 человек, 1098 пациентов с COVID-19 скончались.