Москва, , 10:38 — REGNUM Обращение Лиги безопасного интернета в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ на предмет проверки интервью журналиста и видеоблогера Юрия Дудя на пропаганду наркотиков, поддержали в Общественной палате РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. Отвечая на вопрос о регулировании деятельности «лидеров общественного мнения» в интернете, он отметил необходимость уровнять их в правах и обязанностях со средствами массовой информации.

«В Общественной палате России поддержали обращение директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД. А самое главное — напомнили, что необходимо вернуться к идее закона, который бы наделил крупных блогеров правами и обязанностями СМИ. Эта идея существовала несколько лет назад, но скажем так, контр-лоббисты её «опрокинули».

На самом деле, идея абсолютно здравая, потому что на сегодняшний день существуют сотни так называемых инфлюэнсеров — лидеров мнений у которых сотни тысяч и миллионы подписчиков. И мы видим, что эта ахинея, которую они зачастую несут, мягко выражаясь, никак не регламентирована, никем не регулируется. Они вольны говорить всё, что угодно.

Более того, на примере Виктории Бони, мы видим, что и закон о фейках не работает, потому что по тому количеству чуши зловредной, которую она высказывала и по коронавирусу, и по вакцинации от коронавируса (кстати, и Гордон туда же относится) никаких правовых последствий не было. Хотя это толкает всё большее число людей по дороге совершенно беспредельной безнаказанности.

Потому что оказывается, можно беспредельно хайповать, можно все что угодно вещать, и тебе ничего за это не будет, кроме лайков, репостов, монетизации. Отсюда и трэш-стримы, отсюда и пропаганда экстремистского контента, его продвижение, и так далее. И всё это подается нам под соусом, так называемой, «гражданской журналистики». Но по факту, конечно никакого отношения к ней не имеет.

Поэтому хочется надеется, что если в этом созыве Государственная дума не справится, то в осеннюю сессию депутаты обновлённого российского парламента эту несправедливость ликвидировали.

При этом, подчеркну: речь идёт не только об обязанностях, но и о правах. К примеру, тогда блогеры статусе журналистов смогут освещать массовые мероприятия — это тоже позитивный момент для них. То есть, речь не идёт о репрессивном законодательстве, а необходимости отвечать за свои слова, которые распространяются на очень большую аудиторию, да ещё с таким посылом, что «официальные СМИ вам всё врут, а правда только у нас»».

Как сообщало ИА REGNUM, Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью журналиста и видеоблогера Юрия Дудя, так как усмотрела там пропаганду наркотиков.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», — пояснила член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Напомним, 1 апреля блогер и пранкер Эдвард Бил, известный тем, что снимал провокационные видео и размещал их в интернете, стал участником резонансного ДТП на Смоленской площади в Москве.

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В декабре 2020 года произошла гибель девушки во время стрима блогера под ником Reeflay.

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