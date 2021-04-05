Москва, , 10:37 — REGNUM В России программы развития промышленности 25 регионов получат финансирование, сообщает 5 апреля сайт правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Объём выделяемых средств составит 1 млрд рублей.

В числе субъектов Федерации в правительстве назвали Горный Алтай, Чувашию, Кузбасс, Новосибирскую и Псковскую области. Эти регионы ранее посетил Мишустин.

Финансирование будет направлено на инвестпроекты по модернизации промпредприятий. Например, на закупку оборудования, компенсации по платежам за него, подключению к коммунальной инфраструктуре.

«Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места», — подчеркнули в правительстве.

Другим условием станет вклад и со стороны частных инвесторов.