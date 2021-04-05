Магадан, 5 апреля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Торги на право утилизации конструктивно погибшего морского судна «Серес», расположенного в акватории бухты Нагаева Охотского моря, закончились допуском к ним единственного участника — индивидуального предпринимателя из Алтайского края. Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области предложил бизнесмену, чей основной вид деятельности — торговля и спецавтоперевозки, подписать контракт. На сегодня договор числится в стадии подписания, передаёт ИА REGNUM.

Ржавый корабль

При начальной цене 5 510 880,09 рубля ИП Максим Серебренников выразил готовность утилизировать судно за 5 483 325,68 рубля. Этому же предпринимателя предложен схожий контракт на судно «Малли», но уже ценой более 11,6 млн рублей.

При этом бизнесмен, хоть и имеет опыт исполнения госконтрактов, но все они связаны или с поставкой товаров, или с перевозками. Среди исполненных контрактов есть и договоры на поставку модульных моргов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего департамент запланировал четыре тендера на утилизацию судов, три из которых уже прошли. В результате один не состоялся из-за отсутствия заявок, а по двум другим контракты предложили ИП Серебренникову.