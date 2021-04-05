Токио, 5 апреля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Подразделение Toyota Gazoo Racing (TGR) японской компании Toyota представило новое купе Toyota GR 86. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба компании.

Global.toyota Toyota GR 86

Новинка была представлена в ходе онлайн-конференции, которая была организована компаниями Subaru и Toyota. Ожидается, что новый Toyota GR 86 появиться на авторынке Японии осенью 2021 года.

Модель Toyota GT 86 первого поколения, которая также известна под названием Subaru BRZ, была представлена в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. Теперь спортивное подразделение японской компании выпустило второе поколение этого автомобиля под названием Toyota GR 86. Новинка стала третьей моделью TGR после купе GR Supra и хот-хэтчем GR Yaris.

При этом Toyota GR 86 сильно напоминает купе Subaru BRZ, представленное осенью прошлого года. Новинка только получила модернизированный передний бампер и шильдики на кузове.

Напомним, Toyota запатентовала в России обновленный внедорожник Fortuner. Выпускаться для российского авторынка модель будет на таиландском заводе Toyota.

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