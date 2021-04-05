Пенза, , 10:37 — REGNUM С начала пандемии в Пензенской области жертвами коронавируса, по информации на 5 апреля, стали 546 человек. За сутки скончались еще три пациента. С первых чисел апреля умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 13 пензенцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Среди погибших за сутки — 76-летняя и 81-летняя женщины, а также мужчина 33 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область в прошедшие выходные поступило еще 6 тыс. доз антиковидной вакцины. Всего в регион доставлено 75 917 доз вакцины «Спутник V».

Читайте также: В Пензенской области вакцинировали от COVID-19 более 58,5 тыс. человек