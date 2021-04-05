Ярославль, , 10:35 — REGNUM За последнюю неделю 23 жителя Ярославской области обратились в полицию с заявлениями о фактах телефонного мошенничества. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 5 миллионов 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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«Самым частым способом обмана остаются звонки от «работников банка» и «сотрудников правоохранительных органов», которые сообщают о несанкционированных операциях либо о попытке оформления кредита, предлагают потерпевшим помочь следствию и выявить «мошенников», например, оформив реальный кредит, чтобы полученные средства перевести на так называемый «безопасный счет». Очень часто в обмане участвуют несколько человек, каждый из которых выполняет свою роль: «сотрудник банка», выявивший попытки хищения денег, «сотрудник правоохранительных органов», подтверждающий полномочия первого и предлагающий оказать содействие оперативным мероприятиям по установлению возможных злоумышленников», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Пострадавшим от 23 до 75 лет. В полиции напоминают: в случае подобных звонков нужно немедленно прекратить разговор. Если есть сомнения, стоит обратиться в свой банк по официальным телефонам или в офис.

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