Оренбург, , 10:31 — REGNUM В Оренбургской области в отношении двух жителей Оренбурга возбудили уголовное дело по факту отмывания крупной суммы денег, приобретённых незаконно в рамках игорного бизнеса сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, горожане в 2016—2019 годах в составе организованной преступной группы совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами на общую сумму свыше 250 миллионов рублей. Эти средства были получены в результате преступления — незаконной игорной деятельности на территории Оренбурга.

Оренбуржцам инкриминируют пункты «а, б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере»).