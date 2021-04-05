Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил о своей абсолютной уверенности в том, что с него снимут все обвинения в неуплате налогов, сообщает 4 апреля The Hill.

С таким заявлением он выступил в интервью корреспонденту CBS News Трейси Смит.

«Я абсолютно уверен, на 100% уверен, что по окончании расследования с меня снимут все обвинения», — отметил Хантер Байден, добавив, что «все, что я могу сделать, это сотрудничать и доверять процессу».

В прошлом году Хантер Байден подтвердил, что прокуратура США в Делавэре начала расследования в связи с его налогами.

«Я уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — утверждал Байден-младший в декабре.