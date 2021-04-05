Москва, , 10:33 — REGNUM На сегодняшний день сообщений о подделке вакцины от COVID-19 «Спутник V» в России не было, однако на территории Мексики такой случай произошел. Об этом 5 апреля рассказал директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ» Александр Гинцбург.

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«Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло. С одной стороны, мы понимаем, что, если начинают подделывать какой-то препарат, безусловно, он имеет коммерческую ценность, но это, конечно, не успокаивает», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также глава центра Гамалеи отметил, что Российский фонд прямых инвестиций тщательнейшим образом отслеживает такого рода случи и у него имеются механизмы, которые позволяют отслеживать возможные подделки препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центра им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что некоторые научные учреждения России за минувший год делали безуспешные попытки переманить сотрудников центра.