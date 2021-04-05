Тула, , 10:30 — REGNUM В Тульской области водитель скрылся с места ДТП, устроил гонки с сотрудниками полиции, а когда его всё же удалось остановить, протащил на своей машине инспектора ГИБДД. Инцидент произошёл в ночное время 3 апреля в посёлке Ревякино Ясногорского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что сотрудники ГИБДД в ходе преследования остановили автомобиль под управлением 32-летнего местного жителя, скрывшегося с места ДТП. Сотрудник полиции через открытое боковое стекло попытался дотянутся до замка зажигания, чтобы заглушить автомобиль, но водитель в этот момент снова начал движение. Требование об остановке транспортного средства водитель игнорировал и продолжал движение, увеличивая скорость. В результате нарушитель волоком протащил инспектора около 10 метров по дороге.

Следственные органы начали проверку по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции.