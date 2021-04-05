Наманган, Узбекистан, , 10:29 — REGNUM Шестилетний воспитанник детского сада в Намангане скончался из-за ожогов 65% поверхности тела, сообщили в телеграм-канале хокимията (администрации) Наманганской области.

Региональные власти отреагировали на публикацию информации об этом случае в социальных сетях. По данным хкоимията, Улугбек Хошимов 2015 года рождения воспитывался в специализированной дошкольной организации с 27 февраля 2019 года с диагнозом «умственная отсталость».

5 февраля 2020 года мальчика доставили в областную многопрофильную детскую больницу с ожогами 65% поверхности тела. Ребенок открыл кран с горячей водой и обжегся кипятком. Несмотря на помощь врачей, он скончался 24 февраля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 116 УК Узбекистана («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей») и ч. 1, ст. 207 («Должностная халатность»).