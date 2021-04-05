Москва, , 10:29 — REGNUM В России не зафиксировано подделок отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло», — сказал Гинцбург.

По его словам, в Центре понимают, что, «если начинают подделывать какой-то препарат, безусловно, он имеет коммерческую ценность».

При этом Гинцбург подчеркнул, что данный факт специалистов, «конечно, не успокаивает».