Чебоксары, , 10:28 — REGNUM Вкладчикам чебоксарского коммерческого банка «Мегаполис» сегодня, 5 апреля, начнут выплачивать страховое возмещение. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В отделениях Сбербанка, который выбран в качестве банка-агента, 5 апреля начинается приём заявлений о выплате возмещения по вкладам, а также выплата возмещения. По данным АСВ, речь идёт о 2 881 264 017 рублях 85 копеек.

Уточняется, что заявления будут приниматься «в течение не менее одного года».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2021 года Центробанк России из-за «искажения финансовой отчётности» отозвал лицензию у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис».

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