Ставрополь, , 10:27 — REGNUM В Ставропольском крае предотвращен теракт. Сотрудники ФСБ совместно с СКР и МВД задержали подозреваемого в его подготовке, а также троих сообщников, сообщили 5 апреля в пресс-службе ФСБ.

Известно, что задержание произведено в городе Кисловодске. Ранее подозреваемый в подготовке теракта имел судимости за общеуголовные преступления. Ему 25 лет, он планировал совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Все задержанные являются сторонниками террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входили в ячейку, созданную для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края.

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