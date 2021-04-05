Самара, , 10:30 — REGNUM Фронтовик, один из последних участников штурма Рейхстага Николай Иванович Родионов ушел из жизни в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба администрация Похвистневского района.

Сообщается, что ветеран Великой Отечественной войны скончался на 99 году жизни. Николай Родионов сражаясь на Курской дуге, получил тяжелое ранение: его засыпало землей, лишь голова оставалась на поверхности. Солдата откопали и доставили в госпиталь. Его семье была отправлена похоронка. Родные не верили в гибель фронтовика и ждали его.

После штурма Рейхстага и победы в Великой Отечественной войне Николай Иванович вернулся в Самарскую область, где жил в селе Старый Аманак. 99 лет ему бы исполнилось 29 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самару доставили комплексы «Искандер-М» для участия в параде Победы.