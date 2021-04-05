Горловка, ДНР, , 10:29 — REGNUM В результате обстрела территории ДНР повреждены два жилых дома на окраине Горловки. Об этом написал мэр города Иван Приходько 5 апреля в своём телеграм-канале.

«Вчера, 4 апреля, примерно в 19:30 в очередной раз был обстрелян посёлок шахты Гагарина. По улице Гречко в жилой дом № 36 снаряд (или ЗУ, или БМП) влетел в стену, за которой находится детская восьмилетнего ребёнка», — рассказал он.

Он добавил, что по тому же адресу перебита проводка электроснабжения, а в соседнем доме украинским боеприпасом повредило крышу.

На место выехали представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК) для фиксации последствий обстрела.

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