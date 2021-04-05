Горловка, ДНР, 5 апреля 2021, 10:29 — REGNUM В результате обстрела территории ДНР повреждены два жилых дома на окраине Горловки. Об этом написал мэр города Иван Приходько 5 апреля в своём телеграм-канале.
Он добавил, что по тому же адресу перебита проводка электроснабжения, а в соседнем доме украинским боеприпасом повредило крышу.
На место выехали представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК) для фиксации последствий обстрела.
Читайте ранее в этом сюжете: Володин пригрозил Зеленскому Гаагским трибуналом