Махачкала, , 10:26 — REGNUM Партию «левых» сигарет на 500 млн рублей изъяли сотрудники ФСБ и МВД в Дагестане. Деятельность крупного склада была установлена на территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы, пишет РИА «Дагестан.

Склады были взяты в аренду группой индивидуальных предпринимателей. В них находилось товара на сумму более 500 млн рублей. При этом табачная продукция не имела маркировки, обязательной для этого вида товара.

В действиях бизнесменов усматриваются признаки совершения преступления по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Весь контрафакт изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.