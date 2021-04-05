Джакарта, , 10:24 — REGNUM Электроэнергетическая компания Индонезии продолжает работы по восстановлению электросети в районах, пострадавших от наводнения и оползней в Восточной Нуса-Тенгаре, сообщает Antara.

В общей сложности 4885 подстанций или 82% восстановили после наводнения и оползней. Более 643 тысяч потребителей снова получили доступ к электроэнергии.

Как минимум 62 человека стали жертвами наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями на востоке Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство социальных дел Индонезии выделило 2,6 млрд индонезийских рупий ($178 тыс.) на удовлетворение основных потребностей и компенсацию пострадавшим при наводнении и оползнях в округе Восточный Флорес.

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