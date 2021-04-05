Москва, , 10:24 — REGNUM Сервис микроблогов Twitter удалил около 1,9 тысячи запрещённых материалов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

«После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили оперативность представителей Twitter и рассказали о повышении скорости удаления запрещённых материалов: «Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час».

В РКН также напомнили о российском законодательстве, согласно которому на удаление запрещённого контента даются сутки с момента получения соответствующего уведомления.