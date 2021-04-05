Пенза, , 10:26 — REGNUM В Пензенскую область в прошедшие выходные поступило еще 6 ыс. доз антиковидной вакцины. Всего в регион доставлено 75 917 доз вакцины «Спутник V», сообщает облминздрав.

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По состоянию на 5 апреля вакцинацию против COVID-19 в Пензенской области прошли 58 545 человек, из них второй компонент получили 39 890 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе около 40 учащихся областного медколледжа и шестого курса мединститута привлекли к обзвону жителей для приглашения на вакцинацию от коронавируса.

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