Кисловодск, Ставропольский край, , 10:34 — REGNUM Сторонник международных террористических организаций готовил теракт в Ставропольском крае. Он и его сообщники задержаны в Кисловодске, сообщили 5 апреля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный намеревался напасть на сотрудников правоохранительных органов и подготовил для этого самодельные бомбы. Три его сообщника входили в ячейку террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

О задержанном сообщается, что он 1996 года рождения, гражданин РФ, ранее судим за общеуголовные преступления. Его сообщники — также граждане РФ, причастные к финансированию боевиков в Сирии. Их имена не разглашаются.

При обыске у задержанного нашли компоненты для бомб, взрывчатку, экстремистскую литературу, инструкции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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