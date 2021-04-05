Тула, , 10:22 — REGNUM Товарный поезд насмерть сбил человека в Пролетарском округе Тулы вечером 4 апреля. Мужчина решил перейти железнодорожные пути у поворота с ул. Карла Маркса на ул. Калинина.

Поезд Neu-Zwei

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось, пешеход погиб на месте происшествия. По факту гибели человека началась проверка.

В месте, где мужчина решил перебежать железнодорожные пути, установлен забор и заваренная калитка — в 400 метрах имеется оборудованный переход. Однако в калитке срезаны прутья, через которые и мог перебраться погибший мужчина, об этом пишет Myslo.