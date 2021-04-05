Москва, 5 апреля 2021, 10:22 — REGNUM Полностью независимыми от родителей при любых обстоятельствах считают себя 17% жителей России. Чаще это ощущают женщины, чем мужчины — 20% против 14%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Почувствовали себя независимыми только когда покинули родительский дом 27 опрошенных, создали с\свою семью — 15%. Возраст осознания своей полной независимости от родителей в России в среднем — 22 года.
Большинство граждан (41%) уверены, что независимость от родителей — это, прежде всего, способность зарабатывать и самостоятельно себя содержать, чаще так думаю люди 18−24 лет (43%).
Опрос проведен 15−31 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 402 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, через 3−5 лет ждут улучшения в жизни своей семьи 39% жителей России.
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