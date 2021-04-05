Киев, , 10:23 — REGNUM В течение текущей недели канцлера ФРГ Ангела Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский могут провести переговоры в трехстороннем формате. Об этом 5 апреля сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам источника, основной темой данного разговора должно стать «обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим».

Также утверждается, что разговор в данном формате должен был состояться по окончании видеоконференции с участием президента России Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которая прошла 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля главы МИД Франции и Германии выразили в совместном заявлении обеспокоенность обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.