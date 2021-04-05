Ярославль, , 10:26 — REGNUM В Ярославле суд взыскал 700 тысяч рублей с судебных приставов для возмещения убытков. Об этом, со ссылкой на Кировский районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи Pixabay.com

В 2014 году истец Юрий Риппа был ответчиком по делу о задолженности. Судебные приставы наложили арест на принадлежащие ему два автобуса Пежо. В 2016 году автобусы были изъяты. На открытых торгах их продать не смогли, взыскатель принять машины в счёт погашения долга отказался. В связи с этим в 2019 году транспортные средства были возвращены Юрию Риппе. Однако вернули их в нерабочем состоянии — отсутствовали многие детали.

«Специалистом было подтверждено наличие в имуществе видимых дефектов, которые были установлены истцом при приеме автобусов от пристава, а также установлены скрытые дефекты, которые находятся в прямой причинно-следственной связи с демонтажем в автобусах ряда узлов и агрегатов», — сообщили в суде.

Хранением автобусов занимались подрядчики службы судебных приставов. Изначально автобусы хранились в ярославской исправительной колонии №8, но в 2017 году, в связи с заключением нового госконтракта, были переданы в ООО «В квадрате».

«Повреждение транспортных средств в период хранения арестованных и изъятых автобусов также подтверждается актом от 01.09.2017 года, составленным при передаче ООО «В квадрате» на хранение арестованного имущества. Из данного акта следует, что автобусы передавались на ответственное хранение уже без АКБ, магнитол, с многочисленными дефектами и ржавчиной по кругу», — пояснил суд.

Поскольку судебный пристав-исполнитель несёт ответственность по сохранению арестованного имущества, в том числе за действия третьих лиц, суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать 748 тысяч рублей с службы судебных приставов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле у супернарушителя ПДД изъяли арсенал оружия