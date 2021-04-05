Ярославский суд взыскал 700 тысяч рублей с судебных приставов
Ярославль, 5 апреля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Ярославле суд взыскал 700 тысяч рублей с судебных приставов для возмещения убытков. Об этом, со ссылкой на Кировский районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В 2014 году истец Юрий Риппа был ответчиком по делу о задолженности. Судебные приставы наложили арест на принадлежащие ему два автобуса Пежо. В 2016 году автобусы были изъяты. На открытых торгах их продать не смогли, взыскатель принять машины в счёт погашения долга отказался. В связи с этим в 2019 году транспортные средства были возвращены Юрию Риппе. Однако вернули их в нерабочем состоянии — отсутствовали многие детали.
Хранением автобусов занимались подрядчики службы судебных приставов. Изначально автобусы хранились в ярославской исправительной колонии №8, но в 2017 году, в связи с заключением нового госконтракта, были переданы в ООО «В квадрате».
Поскольку судебный пристав-исполнитель несёт ответственность по сохранению арестованного имущества, в том числе за действия третьих лиц, суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать 748 тысяч рублей со службы судебных приставов.