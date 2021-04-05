Москва, 5 апреля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Роскомнадзор пока не будет блокировать сеть микроблогов Twitter, однако продлит ограничение по замедлению работы сервиса в России до 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что таким способом компании предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещённого контента, а также приведение своей деятельности в полное соответствие с российским законодательством.

В РКН подчеркнули, что по инициативе администрации Twitter 1 апреля состоялась ВКС, в ходе которой вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни рассказала о мерах, которые предпринимает Twitter по улучшению модерации запрещённого контента.

На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению работы сервиса в России представителями Роскомнадзора «было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещённого контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России».