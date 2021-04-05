Чебоксары, , 10:19 — REGNUM В Чебоксарах жилой микрорайон Университет обеспечат инфраструктурой с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам встречи в Москве главы Чувашии Олега Николаева с генеральным директором Дом. рф Виталием Мутко.

На рабочей встрече был подписан меморандум об обеспечении инфраструктурой чебоксарского микрорайона, на что планируется привлечь 350 млн рублей.

Строительство будет идти в рамках национального проекта через механизм инфраструктурных облигаций.

«Механизм будет протестирован в рамках жилого микрорайона в Чебоксарах, который строится на федеральной земле, вовлечённой в оборот Дом. рф», — рассказал гендиректор.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, в настоящее время в микрорайоне Университет введено 200 тысяч кв. м. жилья, в плане — ещё 50 тыс. кв. метров. Следующий этап сотрудничества — разработка мастер-плана развития Чебоксар как современной агломерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам градостроительного конкурса с привлечением 400 экспертов среди жилых комплексов в Чувашии лучшим признан микрорайон Университет. При оценке учитывались почти 135 параметров, в числе ключевых — транспортная доступность, социальная инфраструктура, архитектура, дворы и благоустройство.

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