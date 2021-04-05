Москва, , 10:19 — REGNUM Правительство России расширит меры государственной поддержки рыбного промысла, сообщает 5 апреля сайт правительства.

Уточняется, что правительство РФ внесло изменения в программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Согласно ним, уже в 2021 году рыбаки смогут получить субсидии на частичную компенсацию топливных затрат. Поддержку ведут те, кто ведёт промысел в удалённых районах.

На эти меры в федеральном бюджете предусмотрено 461,5 млн рублей. При этом поддержка государства позволит увеличить объём реализованной продукции до показателя в 4,6 млрд рублей.

Отмечается, что проект постановления уже разработали в Минсельхозе и в ближайшие сроки внесут в правительство. Получатели субсидий смогут сэкономить до 30% затрат на топливо. Отбор претендентов будет проводить Росрыболовство.