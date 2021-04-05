Краснокамск, Пермский край, , 10:18 — REGNUM В Прикамье трудовая инспекция завершила расследование несчастного случая, в ходе которого скончался 51-летний машинист бумагоделательной машины Краснокамской бумажной фабрики, сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Причинами смертельного ЧП стали нарушение работником правил и инструкций по охране труда и отсутствие достаточного контроля со стороны работодателя. Кроме того, выявлены нарушения по вопросам обучения и инструктирования по охране труда пострадавшего работника.

Добавим, 31 января 2021 года при обходе оборудования машинист перегнулся через защитное ограждение, в результате правая рука работника застряла в между сеточным барабаном и промывочной ванной. Машинист скончался в больнице. У него диагностировали травматический отрыв конечностей, открытый перелом плеча, рану правого плеча, травматический шок.