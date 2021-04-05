Токио, , 10:40 — REGNUM Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Германии впервые готовятся к переговорам в формате «два плюс два». Они пройдут в текущем месяце, сообщает 5 апреля японская общенациональная газета Yomiuri.

Переговоры состоятся в режиме телеконференции в связи с пандемией коронавируса. Они посвящены действиям Китая в регионе, реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и укреплению двусторонних отношений в сфере безопасности. Их предполагаемая дата — 16 апреля.

Ранее СМИ Японии сообщали о намерении минобороны Германии направить боевой корабль в зону Индийского и Тихого океанов. Предполагается, что с лета 2021 года он будет демонстрировать присутствие ФРГ в регионе и укреплять военные контакты с Японией, Австралией и Южной Кореей.

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