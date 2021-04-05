Вашингтон, , 10:20 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года продажи автомобилей на рынке США выросли на 8,7% в годовом сравнении. Об этом сообщается в предварительном отчёте компании Cox Automotive.

Однако, если сравнить продажи машин в Соединённых Штатах в первом квартале нынешнего года с аналогичным периодом 2019 года, то окажется, что они снизились на 5%.

В отчёте компании также отмечается, что в США в первом квартале текущего года увеличились продажи машин компаний Toyota и General Motors. Так, дилеры Toyota продали в отчётный период 603 066 машин — на 21,6% больше, чем год назад. В свою очередь компания General Motors на местном авторынке реализовала 642 250 единиц автомобилей — на 4% выше прошлогодних показателей.

По прогнозам аналитиков Cox Automotive, рост спроса на машины General Motors со стороны частных покупателей и небольших компаний пока будет продолжаться.

Напомним, во Франции в марте 2021 года было куплено 230 459 новых автомобилей (легковые машины и легкие коммерческие автомобили массой до 5,1 т), что на 189,8% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

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