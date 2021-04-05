Москва, , 10:17 — REGNUM В России в настоящее время происходит снижение реальных доходов населения, что создает условия для падения цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

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«Интересы Центробанка и строительного комплекса различны. Центробанк настаивает на свертывании программы льготной ипотеки и консервации ее только в 24 регионах для стимулирования развития строительства. Минстрой заинтересован в сохранении льготной ипотеки в полном объеме для создания предпосылок дальнейшего развития отрасли, — пояснила она. — Свертывание программы льготной ипотеки может привести к некоторому снижению спроса на ипотечные кредиты, что повлечет снижение цен. В 2015—2018 годах снижение цен было нормальным явлением, вызванным рядом факторов, включая падение реальных доходов населения. Сейчас тоже происходит снижение реальных доходов, что создает условия для падения цен на жилье».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Кирилл Сиволапов заявил, что спрос на жилье в РФ уже начал снижаться.

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