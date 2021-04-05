Москва, 5 апреля 2021, 10:15 — REGNUM В воскресенье, 4 апреля, муниципальные выборы прошли в восьми регионах России — республиках Башкортостан и Якутия, Забайкальском крае, Архангельской, Астраханской, Кировской, Московской и Тюменской областях. По сообщению региональных экспертов, с которыми Независимый общественный мониторинг держит постоянную связь, нарушений, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, не выявлено. Немногочисленные недочёты в организации процедуры, отмеченные общественными наблюдателями, члены комиссий устраняют оперативно и без конфликтов.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, подводя итоги избирательных кампаний 4 апреля, отметил — муниципальные выборы показали высокую конкурентность, поскольку зарегистрированные кандидаты были представлены различными политическими партиями. За мандаты также боролись и самовыдвиженцы.
По словам эксперта, процедура голосования находились под контролем региональных экспертов.
Эксперты НОМ и независимые наблюдатели перепроверяли информационные вбросы и доводили до сведения общественности объективные данные о ходе голосования.