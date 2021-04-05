Москва, , 10:15 — REGNUM В воскресенье, 4 апреля, муниципальные выборы прошли в восьми регионах России — республиках Башкортостан и Якутия, Забайкальском крае, Архангельской, Астраханской, Кировской, Московской и Тюменской областях. По сообщению региональных экспертов, с которыми Независимый общественный мониторинг держит постоянную связь, нарушений, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, не выявлено. Немногочисленные недочёты в организации процедуры, отмеченные общественными наблюдателями, члены комиссий устраняют оперативно и без конфликтов.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, подводя итоги избирательных кампаний 4 апреля, отметил — муниципальные выборы показали высокую конкурентность, поскольку зарегистрированные кандидаты были представлены различными политическими партиями. За мандаты также боролись и самовыдвиженцы.

По словам эксперта, процедура голосования находились под контролем региональных экспертов.

«Эксперты стали более тщательно подходить к мониторингу муниципальных выборов — они больше не воспринимаются как второстепенные. Необходимо отметить, что, к сожалению, общественники и эксперты Кировской области, на мой взгляд, недостаточно уделили внимания сегодняшним выборам. Надеюсь, к федеральной кампании они подойдут более серьёзно. Для избирателей важно, кто из избранников будет бороться за улучшение качества жизни, благоустройство территории и развитие социальных программ на местах», — подчеркнул Александр Брод.

Эксперты НОМ и независимые наблюдатели перепроверяли информационные вбросы и доводили до сведения общественности объективные данные о ходе голосования.

«Необходимо отметить и то, что представители некоторых кандидатов, заезжие дискредитаторы на зарплатах и некоторые СМИ нередко выдавали непроверенные сведения, создавая неоправданно — негативный фон избирательной кампании», — обратил внимание Александр Брод.