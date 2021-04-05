Нижний Тагил, Свердловская область, 5 апреля 2021, 10:21 — REGNUM В концерне «Уралвагозавод» (Нижний Тагил, Свердловская область) назначили нового заместителя генерального директора по гражданкой продукции, сообщили в пресс-службе предприятия.
Борису Мягкову предстоит перепрофилировать часть действующих мощностей под производство фитинговых платформ для контейнеров. На рынке железнодорожных перевозок имеется профицит вагонов, отмечают на предприятии.
Также «Уралвагонзавод» планирует пересмотреть продуктовый портфель вместе с подходами к производству конечного продукта, включая перехо на контракты жизненного цикла.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерн передал военным партию танков Т-90М.
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