Владивосток, , 10:26 — REGNUM БАМ — это важный и ответственный участок развития страны. Дальний Восток необходимо осваивать, строить инфраструктуру и очень хорошо, что началось строительство второй ветки этой магистрали, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«У инженерных войск должна быть постоянная практика по скоростному возведению железнодорожных путей, об этом сказано в любом учебнике по военному делу. Тем более, это важный и ответственный участок развития страны. Думаю, необходимо держать армию в тонусе, римские легионеры в мирное время как раз занимались строительством дорог. А Москва, где принимаются важные стратегические решения, как известно, третий Рим.

Конечно, встают и вопросы по обеспечению оплаты труда военнослужащих, качественное питание и медицина на местах. Государство должно обеспечить железнодорожные войска передовой техникой нашего или же зарубежного производства», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) начнут подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России.