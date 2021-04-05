Киев, , 10:15 — REGNUM Санкции против граждан Украины, причастных к контрабанде, должны вводиться после решения суда. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 4 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, введённом в действии президентом Украины Владимиром Зеленским, фигурируют не только иностранные субъекты, но и граждане Украины.

«На мой взгляд, если мы вводим в отношении них (граждан Украины — ИА REGNUM) какие-то санкции, то это должно быть уже по результатам задержания, вручение подозрения, возможно, уже решения суда. Надеюсь, что вскоре… это произойдет», — рассказал Разумков.

Спикер Рады добавил, что граждане страны, нарушившие закон, должны нести ответственность в рамках закона, а не просто отстраняться от выполнения своих обязанностей.

По оценке Разумкова, решение проблемы контрабанды может принести в бюджет Украины около 100 млрд гривен в год или более $3,5 млрд.

Напомним, ранее украинский юрист Виталий Киба заявил, что решения президента Зеленского о введении во внесудебном порядке «санкций» против граждан страны противоречит сразу нескольким международным конвенциям, ратифицированным Украиной.

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