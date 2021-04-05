Москва, , 10:13 — REGNUM Некоторые научные учреждения России за минувший год делали безуспешные попытки переманить сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом 5 апреля рассказал директор центра Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

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Как уточнил глава центра Гамалеи, отвечая на вопрос о попытках переманивая сотрудников учреждения работать за границу, такого рода попыток не наблюдалось, «потому что они совершенно бесперспективны».

«Были некоторые попытки переманить внутри страны», — добавил он, отметив, что никто из ученых не ушел и многие наоборот устроились в центр Гамалеи.

«Мы дифференцируем, мы берем только лучших специалистов, которых нам не хватает. Я бы не сказал, что год тому назад у нас были все специалисты. Вот технологов нам не хватало на развитие, у нас появилась группа технологов, появилась группа специалистов фармаконадзора высокого класса, ну и ряд других. Даже — вы не поверите — логистов, которые организуют работу современных складских помещений, у нас не было», — также рассказал Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть одобрена для экстренного использования на территории Индии в течение ближайших семи-десяти дней.