Красноярск, , 10:10 — REGNUM Оглашён приговор организатору нападения на инкассаторов в Красноярске. Как сообщили ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе Красноярского краевого суда, Алексей Истягин признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев, штраф и компенсация морального вреда в пользу потерпевших (1,5 млн каждому потерпевшему), возмещение вреда «Сбербанку» (почти 300 тысяч рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Истягин обвиняется в создании устойчивой вооруженной группы с целью нападения на граждан, организации и руководстве этой группой, разбойном нападении.

30 мая 2020 года организованная и возглавляемая им группа напала на улице Щорса в Красноярске на инкассаторов ПАО «Сбербанк». Инкассаторы получили серьёзные травмы, в том числе огнестрельные ранения. Деньги (2,3 млн рублей) были похищены. По данным краевого суда, Истягин полностью признал свою вину.

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