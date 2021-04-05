Кызыл, , 10:09 — REGNUM В Туве спасатели ищут провалившегося под лёд на Енисее 28-летнего мужчину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, несмотря на запрещающий знак, молодой человек 4 апреля пытался по льду пересечь реку возле стадиона «5-летия Советской Тувы» Кызыла.

В результате он провалился под лёд и утонул. В поисковой операции принимают участие спасатели и сотрудники полиции.

«5 апреля поиски продолжаются, обследуют акваторию и прибрежную зону водоема», — отметили в управлении.

В связи с этим в ведомстве напоминают о категорическом запрете выхода на лёд в весеннее время. Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в республике была закрыта последняя ледовая переправа.

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