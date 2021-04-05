Кызыл, 5 апреля 2021, 10:09 — REGNUM В Туве спасатели ищут провалившегося под лёд на Енисее 28-летнего мужчину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, несмотря на запрещающий знак, молодой человек 4 апреля пытался по льду пересечь реку возле стадиона «5-летия Советской Тувы» Кызыла.
В результате он провалился под лёд и утонул. В поисковой операции принимают участие спасатели и сотрудники полиции.
«5 апреля поиски продолжаются, обследуют акваторию и прибрежную зону водоема», — отметили в управлении.
В связи с этим в ведомстве напоминают о категорическом запрете выхода на лёд в весеннее время. Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в республике была закрыта последняя ледовая переправа.
Читайте ранее в этом сюжете: В Туве закрыли последнюю из пяти ледовых переправ