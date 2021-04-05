Алма-Ата, Казахстан, , 10:08 — REGNUM Первый компонент вакцины «Спутник V» в Алма-Ате получили 23 799 человек. Об этом сообщили 5 апреля в городском управлении общественного здоровья.

4 апреля прививку поставили 6 664 человека. По состоянию на 4 апреля первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 163 314 человек.

Ранее глава управления общественного здоровья Алма-Аты Нариман Табынбаев заявил, что со 2 апреля в городе начали вакцинировать всех желающих.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригрозил министру здравоохранения Алексею Цою увольнением. Глава государства поручил ускорить вакцинацию населения.

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